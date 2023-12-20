В Мариинском дворце наградили членов сборной команды ЗакС Петербурга в рамках Лиги корпоративного спорта

В Ротонде Мариинского дворца состоялась церемония награждения членов сборной команды Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в рамках Лиги корпоративного спорта.

Призеров комплекса ГТО, Международного турнира по мини-футболу «Под флагом дружбы», Товарищеского турнира по футболу, посвященного Году педагога и наставника, общекомандного зачета соревнований по пляжным играм, командного зачета турнира по волейболу поздравили с заслуженной победой председатель профильной комиссии ЗакС СПб по вопросам физической культуры и спорта Антон Соловьев и председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Юрий Авдеев.

Антон Соловьев поблагодарил спортсменов за вклад в развитие спорта в городе, за их личный вклад в общее дело укрепления спортивного имиджа Петербурга, выразив особую благодарность не только за участие в соревнованиях, но и за работу, которую они проводят в своих округах – встречаются с избирателями, помогают им решать различные проблемы и вопросы.

Юрий Авдеев отметил, что многие из участников сборной также ведут активную общественную деятельность: реализуют благотворительные проекты, участвуют в программах поддержки молодежи и спорта, организуют спортивные праздники и мероприятия. Он пожелал призерам и победителям новых достижений, спортивных и общественных побед, а также крепкого здоровья. Членам сборной команды Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по итогам награждения вручили Благодарности Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и медали.

Вручение наград на церемонии в Мариинском дворце стало ярким признанием заслуг спортсменов-депутатов, которые, помимо плодотворной законотворческой деятельности, активно участвуют в спортивных мероприятиях, пропагандируя здоровый образ жизни и своим личным примером вдохновляя сограждан на занятия физкультурой и спортом.

Отметим, что сборная команда Законодательного Собрания Санкт-Петербурга ежегодно принимает участие в различных спортивных соревнованиях. В ее состав входят более 30 депутатов, среди которых немало заслуженных спортсменов, мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта. Команда регулярно занимает призовые места в различных турнирах, проходящих в рамках Лиги корпоративного спорта Санкт-Петербурга.

Деятельность сборной команды Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в составе Лиги корпоративного спорта вносит значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе, популяризацию здорового образа жизни и привлечение населения к систематическим занятиям спортом.

Призеры и победители соревнований являются достойными представителями петербургского парламента, которые своим участием в спортивных мероприятиях вносят свой вклад в популяризацию спорта в городе и Санкт-Петербурга как спортивной столицы России.