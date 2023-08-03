В Петербурге вручили награды Министерства спорта России

В Комитете по физической культуре и спорту Санкт‑Петербурга состоялась торжественная церемония вручения официальных наград Министерства спорта России и профильного ведомства – петербургским спортсменам, тренерам, организаторам спорта и спортивным судьям.

Награды вручил председатель Комитета, Заслуженный мастер спорта России Антон Шантырь.

Почётное спортивное звание «Заслуженный тренер России» присвоено тренеру по тхэквондо Санкт‑Петербургского «Училища олимпийского резерва №1», наставнику первого в истории нашего города бронзового призёра Олимпийских игр Михаила Артамонова – Илье Паку. Также Илья Филиппович отмечен Почётной грамотой Министерства спорта РФ.

Благодарность Министерства спорта России вручена тренерам СШОР «Комета» Андрею Паку, Антону Шилову и Елене Ковалеровой, а также директору СШОР водных и других видов спорта Выборгского района Марине Нырковой.

Удостоверение к квалификационной категории спортивного судьи «Спортивный судья всероссийской категории» вручено представителям конного спорта, чир спорта, киокусинкай, шахмат и дзюдо.

Спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» присвоено Лилии Хузиной (тхэквондо), Максиму Чужкову и Артуру Папоротному (оба – пляжный футбол).

Удостоверения к званию «Мастер спорта России» получили представители фехтования, синхронного плавания, кёрлинга, лёгкой атлетики, гиревого спорта, художественной гимнастики, акробатического рок-н-ролла, бадминтона, тяжёлой атлетики, спорта глухих, всестилевого каратэ, фигурного катания на коньках и кикбоксинга.

Различными наградами также были отмечены спортсмены и руководители Федерации кёрлинга Санкт‑Петербурга, Федерации роллер спорта Санкт‑Петербурга, женская сборная команда Санкт‑Петербурга по лапте – серебряный призёр Кубка России (тренер – Александра Игнатьева), сотрудники Санкт‑Петербургского ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд» и СШОР «Комета».

Антон Шантырь поздравил коллег с наступающим Днём физкультурника и пожелал новых спортивных побед и достижений.