В Петербурге стартовали юношеские соревнования по дзюдо «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга»

В спортивном комплексе «Юбилейный» Санкт-Петербурга начались Международные юношеские соревнования по дзюдо – «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга».

Это первый этап Петербургской Лиги дзюдо «Аврора» в этом году. Более 900 юных дзюдоистов из России, Беларуси и Азербайджана борются за победу.

Торжественное открытие турнира посетили почётные гости: вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и президент Петербургской федерации дзюдо, заслуженный тренер России Михаил Рахлин.

Соревнования продолжатся 30 марта, начиная с 10:30.

Вход для зрителей бесплатный, всех желающих приглашают поддержать юных спортсменов.