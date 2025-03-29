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В Петербурге стартовали юношеские соревнования по дзюдо «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга»

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Опубликовал: Вадик Котов
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На татами СК «Юбилейный» стартовали Международные юношеские соревнования по дзюдо «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» среди юношей и девушек

В спортивном комплексе «Юбилейный» Санкт-Петербурга начались Международные юношеские соревнования по дзюдо – «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга».

Это первый этап Петербургской Лиги дзюдо «Аврора» в этом году. Более 900 юных дзюдоистов из России, Беларуси и Азербайджана борются за победу.

Торжественное открытие турнира посетили почётные гости: вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и президент Петербургской федерации дзюдо, заслуженный тренер России Михаил Рахлин.

Соревнования продолжатся 30 марта, начиная с 10:30.

Вход для зрителей бесплатный, всех желающих приглашают поддержать юных спортсменов.

Источник: Комитет по спорту
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