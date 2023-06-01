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Росгвардейцы провели показное занятие по дзюдо для детей из Луганска

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52
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
Росгвардейцы провели показное занятие по дзюдо для детей из Луганска

В Санкт-Петербурге для детей из Луганска начальник спортивной команды Северо-Западного округа Росгвардии полковник Александр Люшаков и мастер спорта России, многократный чемпион России прапорщик Артур Кушпита организовали и провели показное занятие по дзюдо.
Юные спортсмены приехали в Санкт-Петербург для участия в XI Международном турнире по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина». Росгвардейцы встретились с ребятами в «Клубе Дзюдо Турбостроитель», где прошел мастер-класс, способствующий успешному выступлению на предстоящем турнире.

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