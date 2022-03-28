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Питерец.ру » Культура » Презентация книги Михайла Рахлина «Очерки истории ленинградского-петербургского дзюдо»

Презентация книги Михайла Рахлина «Очерки истории ленинградского-петербургского дзюдо»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Презентация книги Михайла Рахлина «Очерки истории ленинградского-петербургского дзюдо»

Презентация и передача в дар петербургским библиотекам первого издания энциклопедии истории петербургского дзюдо «Очерки истории ленинградского-петербургского дзюдо.Факты. Имена. События» 

30 марта 2022 в 13:00 в библиотеке имени В. В. Маяковского на Фонтанке, 44 состоится торжественная передача в фонды Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского и других библиотек города энциклопедии «Очерки истории ленинградского-петербургского дзюдо. Факты. Имена. События» ее автором Михаилом Рахлиным 

 «Очерки истории ленинградского-петербургского дзюдо» представляет собой первое документированное издание, описывающее в фактах, именах и событиях историческую хронику возникновения и развития дзюдо в Санкт‑Петербурге – Петрограде – Ленинграде – Санкт‑Петербурге. В книге систематизируются уникальные сведения по истории ленинградского – петербургского дзюдо, большинство из которых публикуются впервые. Она представляет интерес как для исследователей истории дзюдо России и зарубежных стран, так и для широкого круга любителей и ценителей дзюдо.

В мероприятии примут участие: Михаил Анатольевич Рахлин, Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, Заслуженный тренер России, президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и Санкт-петербургской региональной общественной организации «Клуб Дзюдо Турбостроитель». Основатель Фонда поддержки и развития дзюдо им. Анатолия Рахлина

Юрий Ильич Светов, журналист, участник издательских проектов Фонда им. А. Рахлина и Федерации дзюдо СПб открывает встречу, объявляет повестку и представляет участников:

Зоя Васильевна Чалова, директор Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского

Представители библиотек города

Адрес: наб. реки Фонтанки, 44, 1 этаж, Медиахолл

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