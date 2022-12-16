Петербург примет Всероссийские юношеские соревнования по дзюдо

17 и 18 декабря в Северной столице, в СК «Юбилейный», состоятся Всероссийские юношеские соревнования на призы олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева, в рамках 4-го этапа Санкт‑Петербургской Лиги дзюдо «Аврора» сезона-2022.

В первый соревновательный день будут бороться юноши и девушки до 18 лет (2005-2007 г.р.), 18 декабря – до 15 лет (2008-2009 г.р.).

Турнир проводится впервые и приурочен к 10-летию победы Заслуженного мастера спорта России, вице-президента Федерации дзюдо Санкт‑Петербурга Тагира Хайбулаева на Олимпийских играх в Лондоне.

Санкт‑Петербургская Лига дзюдо «Аврора» – это серия лично-командных турниров по дзюдо, которая состоит из 4-х этапов и проводится в период с сентября по май, для возрастных групп, объединенных в дивизионы: 10-11 лет – Дивизион Людмилы Богдановой – Евгения Станева – Елены Бесовой, 12-13 лет – Дивизион Руслана Гасымова – Тагира Абдулаева – Елены Петровой, 14-15 лет – Дивизион Тагира Хайбулаева – Теи Донгузашвили.

Начало соревнований – в 10.30.

Вход для зрителей – свободный.