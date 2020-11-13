В Петербурге пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Александра Корнеева»

14 ноября в Центре физической культуры, спорта и здоровья Калининского района Санкт-Петербурга (ул. Демьяна Бедного, 9 а) в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» состоятся Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Александра Корнеева» среди спортсменов 2001-2003 годов рождения. Начало турнира в 10.00.

Соревнования является отборочным этапом на первенство России (до 21 года). Путевки достанутся победителям в заявленных весовых категориях: 55, 60, 66, 73, 81, 90, 100, св. 100 кг у юниоров и 44, 48, 52, 57, 63, 70, 78, св. 78 кг у девушек.

Поединки будут транслироваться в режиме реального времени в социальной сети:

татами 1 https://vk.com/video-200240563_456239017

татами 2 https://vk.com/video-200240564_456239017

татами 3 https://vk.com/video-200240566_456239017

татами 4 https://vk.com/video-200240572_456239017

Кубок Александра Корнеева основан Федерацией дзюдо Санкт-Петербурга в 2015 году и носит имя Заслуженного тренера СССР, легендарного наставника сборных команд по дзюдо Ленинграда, Советского Союза и России Александра Сергеевича Корнеева (1951-2014 г.г.). Он был одним из первых в отечественном дзюдо, кто начал тренировать девушек, сформировав впоследствии сильную женскую команду в составе сборной нашего города. Среди его учеников – петербурженки, бронзовые призёры Олимпийских игр Елена Петрова (1992) и Теа Донгузашвили (2004), участница Олимпиады-2008 Людмила Богданова, мастер спорта международного класса Елена Бесова, десятки мастеров спорта СССР и России, победители и призеры чемпионатов СССР, российских и международных соревнований.