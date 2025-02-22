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В Ледовом дворце состоялся товарищеский хоккейный матч «Путь героя»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Товарищеский хоккейный матч «Путь героя», посвящённый Дню защитника Отечества, состоялся сегодня в Ледовом дворце. 

Сегодня в Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоялся товарищеский хоккейный матч «Путь героя», посвящённый Дню защитника Отечества – мероприятие, ставшее ярким символом мужества, стойкости и единства. Матч, организованный в формате четырёх периодов, собрал на льду участников поистине уникального состязания. Первые два периода были посвящены захватывающей игре следж-хоккеистов – спортсменов с ограниченными возможностями, демонстрирующих невероятную силу духа и мастерство. На льду сошлись команды «Звезда», «Мужество» и «Югра», составленные преимущественно из ветеранов Специальной военной операции. Их игра – это не просто спортивное соревнование, это символ преодоления физических трудностей и воплощение несокрушимого духа, закаленного в условиях боевых действий. Каждый бросок шайбы, каждый удачный пас – это результат упорных тренировок и неизменной веры в победу, даже перед лицом невероятных трудностей. Атмосфера на трибунах была наполнена искренним восхищением и глубоким уважением к мужеству этих спортсменов.

В третьем и четвёртом периодах на лёд вышли команды «Нева-Бастион», «Волонтерская рота» и «Патриот», составленная сенаторами Совета Федерации РФ. Это столкновение представителей разных сфер жизни, объединенных общей целью – поддержать ветеранов СВО и отдать дань уважения их подвигу, подчеркнуло широкий масштаб мероприятия. Игра проходила в атмосфере здорового соперничества, но главным результатом стала не победа одной из команд, а объединение людей вокруг ценностей патриотизма и товарищества.

К участникам и многочисленным зрителям обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В своей речи он подчеркнул, что матч «Путь героя» – это не просто спортивное событие, а настоящий праздник мужества, символ несокрушимого духа наших защитников и поддержка ветеранов СВО. Губернатор отметил важность спорта как средства реабилитации и возвращения к нормальной жизни для военнослужащих, получивших травмы во время военных действий. Он также отметил роль волонтеров и представителей Совета Федерации в организации и проведении этого значимого мероприятия. Губернатор выразил глубокую благодарность всем участникам матча и пожелал им здоровья, счастья и новых спортивных достижений.

Источник: Комитет по спорту
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