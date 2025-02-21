В Петербурге пройдет товарищеский футбольный матч между ветеранами

24 февраля 2024 года в СК «Нова Арена» (Гражданский проспект, дом 100) состоится уникальное событие, объединяющее спорт, историю и память о героизме: товарищеский футбольный матч между ветеранами ФК «Зенит» и ветеранами боевых действий Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Эта игра приурочена к годовщине легендарного футбольного матча, состоявшегося в блокадном Ленинграде в мае 1942 года – события, которое стало символом несгибаемого духа ленинградцев, противостоящих фашистской блокаде. Тогда, в условиях ужасающих лишений и постоянных обстрелов, футболисты вышли на поле, демонстрируя не только спортивное мастерство, но и несокрушимую волю к жизни, поддерживая моральный дух жителей осажденного города. Матч стал мощным символом надежды и сопротивления, ярким пятном в серой повседневности блокады.

Мероприятие организовано Общероссийской общественной организацией «Женщины Бизнеса» при активной поддержке Санкт-Петербургской общественной организации «Ветераны ОМОН «Балтика» (на транспорте)» и благотворительной общественной организации «Сильное Поколение – богатство великой державы». Ожидается, что на игре будут присутствовать ветераны Великой Отечественной войны, представители городских властей и общественных организаций, а также многочисленные любители футбола и все те, кто интересуется историей блокадного Ленинграда.

Начало игры запланировано на 13:00. Вход для зрителей свободный. Организаторы приглашают всех желающих принять участие в этом важном и патриотическом событии, отдать дань уважения героям прошлого и проявить свою гражданскую позицию. Организаторы надеются, что матч станет мощным символом единства и патриотизма, напоминая о важности сохранения исторической памяти и передачи этой памяти будущим поколениям.