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В Петербурге прошел Всероссийский хоккейный турнир в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Ледовом Дворце, завершился Всероссийский хоккейный турнир в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В Санкт-Петербурге, на легендарном льду Ледового дворца, завершился Всероссийский хоккейный турнир, посвящённый 81-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады – событию, которое навсегда останется в памяти нашего народа. Этот масштабный хоккейный фестиваль представил собой яркое сочетание юношеского задора и богатого опыта ветеранов, наглядно демонстрируя преемственность поколений в российском хоккее. Турнир, организованный Академией Хоккея «Высшая школа тренеров им. Н.Г. Пучкова» при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, собрал участников со всей России, превратившись в настоящий праздник спорта и патриотизма.

В юношеской категории, где соревновались хоккеисты 2017 года рождения, накал страстей был невероятным. В итоге, победитель был определён в упорной борьбе, которая оставила незабываемые впечатления у зрителей. Команда СКА-Стрельна завоевала заслуженные серебряные медали, уступив лишь в финале команде «Динамо Москва Юниор» со счётом 2:3. Бронзовые медали достались команде «Красная Машина Юниор», которая также показала замечательную игру и волю к победе.

Параллельно с юношеским турниром проходили соревнования среди ветеранов – хоккеистов старше 50 лет. Здесь сошлись опытные спортсмены, многие из которых всю жизнь посвятили любимой игре. В итоге, наша команда «Невский Легион», проявив характер и командный дух, заняла почётное третье место, достойно представив Санкт-Петербург на всероссийской арене. Победу одержала команда «Сибирский Легион» из Новосибирска, продемонстрировавшая невероятную слаженность и опыт. Второе место заняла команда «Московские Ветераны», составившая достойную конкуренцию победителям.

Организаторы турнира уделили особое внимание торжественной церемонии награждения, которая прошла в торжественной обстановке, сопровождаемая музыкой и выступлениями почётных гостей. Победители и призёры были награждены кубками, медалями и дипломами. Все участники получили ценные призы и незабываемые эмоции от участия в этом знаменательном событии.

Источник: Комитет по спорту
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