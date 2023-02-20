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Питерец.ру » Общество » В Мариинском дворце состоялся торжественный приём, посвящённый Дню защитника Отечества

В Мариинском дворце состоялся торжественный приём, посвящённый Дню защитника Отечества

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце состоялся торжественный приём, посвящённый Дню защитника Отечества

В Мариинском дворце состоялся торжественный приём (https://vk.com/zaks?z=album-60021701_291655633), посвящённый Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие Председатель ЗакСа Александр Бельский, офицеры Вооруженных сил и Национальной гвардии, депутаты, воспитанники военных учебных заведений, ветераны.

— Наша страна находится в непростой ситуации. Мы видим, как меняется общество. Лично был в зоне военной операции, встречался с нашими ребятами. Я видел их глаза. Наши защитники верны гражданскому долгу, готовы защищать свою семью, свой город, свою Отчизну. Уверен, вместе мы справимся со всеми вызовами и будем жить в стране, которой будут гордиться наши дети. Ветераны, которых мы сегодня особо благодарим за подаренную свободу и жизнь, смогли передать молодому поколению главное – любовь к Родине, — сказал Александр Бельский.

Гостей приёма ждал концерт с участием петербургских артистов и музыкальных коллективов. Среди них — вокальная группа «Филармония», солисты творческого альянса «Петербургские баритоны» и другие.

Источник: ЗАКС
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