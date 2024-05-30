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Питерец.ру » Спорт » Фестиваль футбола «Матч жизни»

Фестиваль футбола «Матч жизни»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Комитет по спорту
В Петербурге стартовал международный Фестиваль футбола «Матч жизни»

Сегодня, 30 мая, в Петербурге, на площадке СК «Нова Арена» (Гражданский пр., 100), стартовали региональные соревнования и международный Фестиваль футбола «Матч жизни».

Мероприятия посвящены памяти подвига футболистов блокадного Ленинграда 1942 г., которые нашли в себе мужество и силы показать всему миру, что город не сломлен, город живет и сопротивляется, несмотря на тяжелейшие условия блокады.

Футбольные команды 2010 г.р. и старше будут соревноваться в 4-х видах футбола: мини-футбол, пляжный футбол, футбол «8х8», интерактивный футбол. Всего – 500 спортсменов.

Источник: Комитет по спорту
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