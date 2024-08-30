Нападающий Александр Соболев официально стал игроком «Зенита», но не трансферная ошибка ли это?

Уже не очень верилось, но Александр Соболев – в «Зените». Контракт с любителем компьютерных игр подписан до 2027 года, при этом предусмотрена возможность продления соглашения между клубом и футболистом. В СМИ и в интернете разразилась настоящая буря, где новичка Зенита награждают эпитетами типа «токсичный актив» (для «Спартака», где новый главный тренер Деян Станкович сразу не поладил со строптивым Соболевым).

«Питерец.ру» отмечает слова Соболева о том, что он «пришёл в сильнейшую команду России»: все и так знают, что «Зенит» – действующий чемпион страны. Выступая за «Спартак», Соболев отмечал титулы и популярность московского клуба у любителей футбола. Вспомнили и об участии Соболева в драке между клубами, когда от спартаковца досталось и Вильмару Барриосу, и ассистенту главного тренера «сине-бело-голубых» Игорю Симутенкову.

Клубы долго не могли договориться о компенсации, но компромисс был найден. Иначе Соболев рисковал прозябать вне состава «Спартака» и дальше. 23-летний аргентинский форвард Лусиано Гонду тоже призван усилить атаку «Зенита». По словам Сергея Семака, аргентинского новобранца можно использовать и на фланге. Ранее Вильсон Изидор отправился в Англию – в аренду в клуб Чемпионшипа «Сандерленд».