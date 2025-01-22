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Студентка из Петербурга стала чемпионкой по пауэрлифтингу и установила рекорд России

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Опубликовал: Вадик Котов
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Студентка Герценовского университета стала чемпионкой международных соревнований по пауэрлифтингу и установила рекорд России

В Ташкенте завершился яркий и напряженный Чемпионат Азии по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин в дисциплине «классическое троеборье».  Соревнования, собравшие около 350 атлетов из 26 стран мира,  прошли на высоком организационном уровне, продемонстрировав впечатляющий уровень мастерства и спортивного духа участников.  Каждый участник, представляющий свою страну,  сражался за  победу,  доказывая свою силу и выносливость.  В напряженной борьбе за медали развернулась настоящая битва титанов,  где решающим фактором становились не только физическая сила, но и выверенная техника,  психологическая устойчивость и  тщательная подготовка.

Особого внимания заслужила победа Алины Лебедевой, студентки института дефектологического образования и реабилитации Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена из Санкт-Петербурга. Выступая в весовой категории до 47 кг, Алина продемонстрировала  не только выдающиеся физические данные, но и  удивительную силу воли,  достигнув  результата, который стал настоящим прорывом в мире юниорского пауэрлифтинга.  Ее итоговая сумма в троеборье составила 375 кг, что  является новым рекордом России среди юниорок и женщин в данной весовой категории.  Разложим этот впечатляющий результат по упражнениям:  приседания – 140 кг (рекорд России среди юниорок и женщин!), жим лежа – 80 кг, и становая тяга – 155 кг.  Стоит отметить, что  этот результат  значительно превышает достижения  многих  опытных спортсменок старшего возраста,  подчеркивая невероятный потенциал  Алины.

Подготовка к таким соревнованиям – это  многолетний труд,  включающий  не только  силовые тренировки, но и  тщательную работу над техникой выполнения упражнений,  строгий режим питания,  регулярные консультации с тренером и  психологическую подготовку,  помогающую  справиться  с  напряжением  и  конкурентной борьбой.  Успех Алины – это  результат  ежедневных  усилий,  самоотдачи и  веры  в  свои силы. Она не только  продемонстрировала  выдающиеся  спортивные  достижения, но и  является  ярким  примером  для  молодого поколения, доказывая, что  целеустремленность и  упорство  способны  привести  к  замечательным результатам, даже в  таком  сложном и требовательном виде спорта, как  пауэрлифтинг.

Поздравляем Алину Лебедеву  с  потрясающей  победой  и  желаем  ей  дальнейших  успехов  в  спортивной карьере!  Её  результаты  вдохновляют и  являются  ярким  примером  трудолюбия  и  настойчивости  в  достижении высоких целей. Несомненно, мы еще услышим о ней не один  раз.  Пусть  эта  победа  станет  только  началом  её  великолепной спортивной истории!

Источник: РГПУ им. А.И. Герцена
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