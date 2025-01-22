Студентка из Петербурга стала чемпионкой по пауэрлифтингу и установила рекорд России

В Ташкенте завершился яркий и напряженный Чемпионат Азии по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин в дисциплине «классическое троеборье». Соревнования, собравшие около 350 атлетов из 26 стран мира, прошли на высоком организационном уровне, продемонстрировав впечатляющий уровень мастерства и спортивного духа участников. Каждый участник, представляющий свою страну, сражался за победу, доказывая свою силу и выносливость. В напряженной борьбе за медали развернулась настоящая битва титанов, где решающим фактором становились не только физическая сила, но и выверенная техника, психологическая устойчивость и тщательная подготовка.

Особого внимания заслужила победа Алины Лебедевой, студентки института дефектологического образования и реабилитации Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена из Санкт-Петербурга. Выступая в весовой категории до 47 кг, Алина продемонстрировала не только выдающиеся физические данные, но и удивительную силу воли, достигнув результата, который стал настоящим прорывом в мире юниорского пауэрлифтинга. Ее итоговая сумма в троеборье составила 375 кг, что является новым рекордом России среди юниорок и женщин в данной весовой категории. Разложим этот впечатляющий результат по упражнениям: приседания – 140 кг (рекорд России среди юниорок и женщин!), жим лежа – 80 кг, и становая тяга – 155 кг. Стоит отметить, что этот результат значительно превышает достижения многих опытных спортсменок старшего возраста, подчеркивая невероятный потенциал Алины.

Подготовка к таким соревнованиям – это многолетний труд, включающий не только силовые тренировки, но и тщательную работу над техникой выполнения упражнений, строгий режим питания, регулярные консультации с тренером и психологическую подготовку, помогающую справиться с напряжением и конкурентной борьбой. Успех Алины – это результат ежедневных усилий, самоотдачи и веры в свои силы. Она не только продемонстрировала выдающиеся спортивные достижения, но и является ярким примером для молодого поколения, доказывая, что целеустремленность и упорство способны привести к замечательным результатам, даже в таком сложном и требовательном виде спорта, как пауэрлифтинг.

Поздравляем Алину Лебедеву с потрясающей победой и желаем ей дальнейших успехов в спортивной карьере! Её результаты вдохновляют и являются ярким примером трудолюбия и настойчивости в достижении высоких целей. Несомненно, мы еще услышим о ней не один раз. Пусть эта победа станет только началом её великолепной спортивной истории!