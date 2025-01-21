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Питерец.ру » Спорт » В Петербурге состоялись чемпионат и первенство города по дзюдо (спорт глухих)

В Петербурге состоялись чемпионат и первенство города по дзюдо (спорт глухих)

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Опубликовал: Вадик Котов
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Первые в истории нашего города чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по дзюдо (спорт глухих) состоялись в стенах СШОР №1 Фрунзенского района.

В нашем городе состоялось историческое событие – первые чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по дзюдо для спортсменов с нарушениями слуха. Эти соревнования прошли в стенах Специальной школы олимпийского резерва №1, расположенной в Фрунзенском районе. Участниками турнира стали юные дзюдоисты из различных учреждений, среди которых воспитанники СШОР имени А. Рахлина из Калининского района, «Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Санкт-Петербурга», а также ученики школы-интерната №20 из Петроградского района и Межрегионального центра реабилитации лиц с проблемами слуха. Также принимали участие спортсмены из школы-интерната №31 Невского района.

Соревнования собрали как начинающих, так и опытных спортсменов. В числе участников были и титулованные атлеты, такие как чемпион мира и Европы, а также Сурдлимпийский чемпион Сергей Беляев. Его присутствие вдохновило многих молодых дзюдоистов, ведь он является примером успешной карьеры в спорте. Кроме него, в турнире участвовали призеры чемпионатов и Кубков России – Алексей Богданов, Игорь Михайлов и Наталья Новичихина. Эти спортсмены не только продемонстрировали высокий уровень мастерства, но и стали настоящими наставниками для начинающих.

Сергей Беляев отметил, что теперь у петербургских дзюдоистов с нарушением слуха появилась уникальная возможность не только наработать соревновательный опыт и улучшить свои навыки, но и отобраться на чемпионат России. Это открывает новые горизонты для развития адаптивного спорта в нашем городе и помогает интегрировать спортсменов с особыми потребностями в широкий спортивный контекст.

В результате напряженной борьбы победителями чемпионата Санкт-Петербурга стали: Павел Бархатов в весовой категории до 60 кг, Мухаммад Курбангаджиев в категории 73 кг, Сергей Беляев в весе 81 кг, Игорь Голиков (90 кг), Сергей Цыренжапов (100 кг), Алексей Богданов (свыше 100 кг), Игорь Михайлов в абсолютной весовой категории и Наталья Новичихина (57 кг). В первенстве города среди юношей 15-17 лет отличился Егор Данилевич, который стал победителем в категории 60 кг.

Турнир организован Федерацией дзюдо Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по физической культуре и спорту. Это событие стало важным шагом в развитии дзюдо для людей с ограниченными возможностями, показывая, что спорт доступен каждому, независимо от физических ограничений. Подобные мероприятия не только способствуют популяризации адаптивного спорта, но и формируют общественное мнение о важности инклюзии и равных возможностях для всех.

Источник: Комитет по спорту
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