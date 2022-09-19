В Петербургском институте Росгвардии тренировались ставить рекорд по буксировке 19-тонного грузовика

В Санкт-Петербургском военном ордена Жукова институте войск национальной гвардии Российской Федерации обладатель пяти мировых рекордов, занесенных в Книгу Рекордов Гиннеса, победитель соревнований по силовому экстриму, кросслифтингу Денис Вовк продемонстрировал курсантам тренировочную попытку к установлению мирового рекорда по буксировке 19-тонного служебного автомобиля «Урал-Росгвардия».

Мастер-класс прошел в рамках впервые проводимого чемпионата по силовому экстриму на кубок начальника института «Самый сильный курсант». Курсанты института соревновались в удержании 16-кг гири на время, переноске ящиков для хранения боеприпасов и 170-кг фермы, подъеме 70-кг камня-атласа и буксировке автомобиля «УАЗ-Патриот».

«Мы впервые проводим подобные соревнования с такими необычными, но практичными упражнениями. Испытайте себя, поймите не только вашу силу, но и то, где вы пока слабы. Это поможет стать вам ещё сильнее! Пусть победит сильнейший!», - напутствовал участников соревнований начальник института полковник юстиции Андрей Кийко.

Чемпионат прошёл при организационной и методической поддержке президента попечительского совета Федерации силового экстрима России, 8-кратный чемпион России по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 105 кг, мастера спорта международного класса по тяжёлой атлетике, мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу по версии WPC Михаила Кокляева.

По итогам соревнований победителем признан пятикурсник старший сержант Самсон Хугаев.