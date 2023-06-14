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Питерец.ру » Спорт » Игроки «Зенита» Вильмар Барриос и Матео Кассьерра подешевели на трансферном рынке, а вот Малком подорожал до 30 млн

Игроки «Зенита» Вильмар Барриос и Матео Кассьерра подешевели на трансферном рынке, а вот Малком подорожал до 30 млн

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.sport-express.ru
33-летний Фёдор Смолов тоже стал стоить дешевле.

«Питерец.ру» знает про то, что портал Transfermarkt считается едва ли не наиболее авторитетным источником информации о текущей трансферной стоимости тех или иных футболистов. Не приходиться удивляться подорожанию Малкома: этот зенитовский бразилец стал лучшим игроком прошедшего футбольного сезона сразу по нескольким версиям. Актуальная трансферная стоимость Малкома – 30 млн евро, но данных о возможном переходе звёздного игрока нет. В тройку наиболее дорогих игроков «Зенита» вместе с Малкомом сейчас входят Вендел (24 млн) и Клаудиньо (20 млн).

Малком, который уже заявил, что провёл лучший сезон в своей карьере, подорожал на 3 млн евро, но это – не рекорд среди всех футболистов Российской Премьер-Лиги. Бразильско-итальянский защитник ЦСКА Виллиан Роша повысил собственный «ценник» на 3,5 млн евро и в этом компоненте превзошёл Малкома.

Но не всем футболистам «Зенита» повезло подорожать. Полузащитник команды Сергея Семака Вильмар Барриос потерял 2 млн (теперь колумбиец стоит 18 млн). Соотечественник Барриоса Маттео Касьерра уценён на полмиллиона евро (Transfermarkt оценивает форварда «Зенита» в 3,5 млн). Динамовец Фёдор Смолов потерял составил компанию Барриосу, тоже потеряв в своей стоимости 2 млн.

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