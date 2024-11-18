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Холодный душ для лидера ВХЛ: петербургское хоккейное «Динамо» проиграло «Югре» со счётом 0:4

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Несмотря на «баранку» в матче с «Югрой», петербургские динамовцы удержались на вершине турнирной таблицы.

Спорт есть спорт – после двух крупных побед подряд в регулярном первенстве ВХЛ (над «Омскими крыльями» и «Рубином», а до этого был ещё выигранный со счётом 1:0 матч с «Зауральем») петербургское хоккейное «Динамо» провалилось под лёд во встрече с «Югрой».

Первая шайба влетела в ворота обычно надёжного Евгения Ярославлева в меньшинстве: «Югра» использовала малый штраф Дмитрия Сидлярова. На 16-й минуте Кирилл Спиценко удвоил преимущество гостей «Юбилейного» (матч посетили более тысячи зрителей). Второй период прошёл без заброшенных шайб, а в третьей двадцатиминутке динамовцы пропустили снова. Очень важную в психологическом плане шайбу забросил форвард «Югры» Дмитрий Цыбин: счёт на 48-й минуте стал 0:3, и теперь только везение помогло бы хозяевам льда что-то изменить.

Однако команда Игоря Гришина не сумела организовать даже «гол престижа» в ворота заработавшего «сухарь» Владимира Сохатского (Кирилл Герасимюк смотрел хоккей со скамейки запасных). Итоговый счёт 4:0 в пользу «Югры» установило попадание Юрия Платонова в пустые ворота «Динамо».

«Питерец.ру» надеется, что свой следующий матч динамовцы из города на Неве проведут удачнее: 21 ноября лидер ВХЛ сыграет с «Ростов», который делит 21–22 места.

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