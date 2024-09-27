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Питерец.ру » Спорт » ВХЛ: «Норильск» разгромлен петербургским «Динамо» с разницей в 6 шайб, Юрий Ушаков сделал дубль

ВХЛ: «Норильск» разгромлен петербургским «Динамо» с разницей в 6 шайб, Юрий Ушаков сделал дубль

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42
Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Голкипер «Норильска» Анатолий Смирнов (на фото) вынужден был вступить в игру со скамейки запасных уже на 7-й минуте.

Тренерский штаб «Норильска» был вынужден прибегнуть к замене голкипера уже на 7-й минуте, когда северяне пропустили третью шайбу от петербургских динамовцев. «Питерец.ру» напоминает, что в сезоне – 2023/2024 эти команды обменялись крупными победами: за Полярным кругом выиграл «Норильск» (6:3), а в городе на Неве динамовцы взяли реванш со счётом 3:0.

Сегодня петербуржцы впервые забили уже на 35-й секунде: опытный защитник Георгий Бердюков поразил ворота Вадима Никита с передач Артёма Чернова и Дмитрия Сидлярова. Очень скоро страдания Никитина продолжились: Юрий Ушаков реализовал большинство, а точный бросок Ивана Зинченко на 7-й минуте случился уже в равных составах. Не нуждающийся в представлении Владислав Калетник сумел огорчить гостей во временном промежутке между второй и третьей шайбами «Динамо», но Ушаков добился дубля ещё до первого перерыва. Свою вторую шайбу Ушаков отправил уже в ворота, защищаемые Анатолием Смирновым, потому что тренерский штаб «Норильска» убрал со льда Никитина при счёте 3:1 в пользу динамовцев.

В дальнейшем издевательства над обороной норильчан продолжились: команда Игоря Гришина нанесла хозяевам заполненной на четыре пятых «Арктики» сокрушительное поражение со счётом 8:2.

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