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Питерец.ру » Спорт » Эмиль Галимов забросил победную для «СКА-Невы» шайбу в матче с «Югрой», ворота которой защищал Кирилл Герасимюк

Эмиль Галимов забросил победную для «СКА-Невы» шайбу в матче с «Югрой», ворота которой защищал Кирилл Герасимюк

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Голкипер «СКА-Невы» Глеб Саранчук отразил в этом матче 40 бросков!

Было время, когда «Югра» из Ханты-Мансийска выступала в КХЛ, а сейчас балансирует на грани попадания в плей-офф ВХЛ. Тренерский штаб «Югры» предсказуемо доверил место в воротах Кириллу Герасимюку, надеясь на особый настрой молодого голкипера. «Питерец.ру» считает, что наличие в составе 34-летнего Владимира Сохатского делает именно вратарскую линию «Югры» наиболее известной по именам для любителей хоккея.

Невчане пропустили первыми, когда на 8-й минуте Александр Шэн пробил Глеба Саранчука с передач Ильи Авраменко и Александра Угольникова. После этого забивала только команда Николая Воеводина: начало положил реализовавший большинство на 24-й минуте Никита Смирнов (ассистент – Владислав Романов). Сразу же Эмиль Галимов огорчил Герасимюка, в этом игровом эпизоде баллы за результативные передачи получили у невчан Семён Демидов и Егор Зеленов.

Итоговый счёт 3:1 зажёгся на табло «Хоккейного города» после того, как петербургский клуб снова использовал шанс в большинстве: Романов и Даниил Лазутин помогли отличиться Григорию Осипову. Постарался в воротах «СКА-Невы» Саранчук, сделавший 40 сэйвов (у Герасимюка – 28 отражённых бросков).

Свой следующий матч «СКА-Нева» проведёт 19 ноября в гостях с «Ростовом».

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