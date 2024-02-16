«СКА-Нева» одержала вторую подряд победу с одинаковым счётом 4:1, на этот раз – над «Югрой»

«Питерец.ру» справедлив: раз была освещена победа динамовцев из Северной столицы, то нельзя пройти мимо и успеха «СКА-Невы». Команда Николая Воеводина демонстрирует отличную готовность к плей-офф ВХЛ: второй матч подряд выигран с крупным счётом 4:1, на этот раз досталось «Югре» из Ханты-Мансийска.

В первом периоде матча «Югры» и петербургского «Динамо» Владимир Сохатский и Артемий Плешков не пропустили. А вот на 21-й и 23-й минутах динамовцы дважды огорчили Сохатского, и петербургская команда вырвалась вперёд на две шайбы. Счёт открыл Кирилл Мельниченко с передач Григория Кузьмина и Никиты Лисова. И сразу же забил и сам Кузьмин, ассистентами у которого выступили Давид Мамаладзе и Григорий Грязнов.

В хоккее преимущество в две шайбы не является решающим, тем более, что «Югра» в середине второго периода использовала удаление Егора Шеховцова и приблизилась к гостям. Но в третьей двадцатиминутке забивало только «Динамо»: точные броски Егора Гурзанова и Никиты Дишковского довели счёт до крупного. Особенно обидным для югорчан должна была быть шайба Дишковского на 55-й минуте, заброшенная форвардом «Динамо» в меньшинстве.

Набрав 70 очков, петербургское «Динамо» делит 7–8 места с «Южным Уралом» из Орска.