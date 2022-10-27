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Питерец.ру » Спорт » Эмиль Галимов, Александр Волков и Степан Фальковский стали авторами шайб в ворота «Нефтехимика», а СКА победил – 3:1

Эмиль Галимов, Александр Волков и Степан Фальковский стали авторами шайб в ворота «Нефтехимика», а СКА победил – 3:1

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
Если в  СКА играет Эмиль Галимов, то в составе нижнекамского клуба есть Ансель.

«Питерец.ру» иногда подчёркивает, что тот или иной клуб КХЛ является удобным соперником для хоккейного СКА. Вот и нижнекамский «Нефтехимик» редко отбирал очки у невских армейцев. Вот и матч в ноябре прошлого года подарил зрителям «Нефтехим-Арены» сразу десять заброшенных шайб, 8 из которых побывали в воротах хозяев льда (дублями тогда в составе СКА отметились Кирилл Марченко и Андрей Кузьменко).

На этот раз нижнекамцы уступили петербургскому клубу с более скромными 1:3 на табло «Ледового» (встречу посетили 9 тысяч болельщиков). Только на 23-й минуте подопечным Романа Ротенберга удалось открыть счёт: Александр Никишин помог забросить Эмилю Галимову. На экваторе второй двадцатиминутки Валентин Зыков отдал точную передачу Александру Волкову – есть второй гол в ворота Озолина.

В третьем периоде «Нефтехимик» смог использовать удаление Игоря Ожиганова, когда Белозёров пробил Александра Самонова – 2:1 в пользу СКА. Но интрига не продержалась долго: игрок гостей Леонтьев схлопотал малый штраф, а большинство реализовал Степан Фальковский, которому ассистировали Никишин и Михаил Воробьёв. Победа со счётом 3:1 стала для СКА пятой подряд.

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