Крупная победа СКА над «Спартаком» – 5:2, автором победной шайбы стал Василий Глотов

«Спартак» является сложным соперником для СКА, хотя в январе невские армейцы нанесли москвичам крупное поражение со счётом 5:2 (одну из шайб тогда забросил Илья Ковальчук). Те же 5:2 горели на табло «Мегаспорта» и по итогам пятничного поединка «Спартака» и СКА.

Спартаковцы доминировали в первом периоде, который начался с перформанса Евгения Кузнецова. Потенциально главная звезда КХЛ вместо заброшенных шайб и точных передач партнёрам умудрился заработать три удаления подряд. «Питерец.ру» перечисляет «подвиги» Кузнецова в начале матча со «Спартаком»: арбитры наказали звёздного форварда сначала за блокировку, затем за задержку соперника, добавив ещё 2 минуты за оскорбление судей. В меньшинстве СКА не пропустил, но в равных составах отлиличись Порядин и Филин, и на первый перерыв спартаковцы отправились в хорошем настроении.

Роман Ротенберг нашёл волшебные слова в раздевалке, и состоялся «камбэк» СКА, который начался с точного броска Кузнецова на 26-й минуте. После этого СКА забил ещё четырежды (шайбы записали на свой лицевой счёт Захар Бардаков, Василий Глотов, Сергей Плотников и Данила Галенюк). Даже проводящий пока не слишком убедительный сезон Никита Зайцев заработал свой ассистентский балл.