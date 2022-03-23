СКА смог быстро прийти в себя после 1:6 от «Спартака» и уже вышел вперёд в серии

Отдых в первом раунде после отказа играть финского «Йокерита» явно пошел на пользу хоккейному «Спартаку». Первый же матч против СКА «красно-белые» превратили в бенефис спартаковской атаки – 6:1. «Питерец.ру» удивлён, что не набрал очков в том матче Йори Лехтеря, который вообще пока не слишком результативен в этом плей-офф. В первом матче серии многое решила пропущенная СКА шайба в большинстве, такие моменты деморализуют.

Но Роман Ротенберг быстро доказал Борису Миронову, что оборона СКА умеет играть и надёжно, а не пропускать по 6 шайб за игру. Две следующие встречи со «Спартаком» СКА выиграл с одинаковым счётом 2:1 и с таким же преимуществом петербургский клуб ведёт и в серии второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.

Появился у СКА и свой герой – Игорь Ожиганов: защитник СКА дважды подряд забрасывал «Спартаку» победные шайбы. Во втором матче Ожиганов отличился в равных составах, а вчера реализовал удаление Ержабека. Следующий матч серии между СКА и «Спартаком» состоится 24 марта в Москве.