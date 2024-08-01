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Питерец.ру » Спорт » Евгений Кузнецов официально стал игроком СКА, кроме того петербургский клуб продлил контракт с Борной Рендуличем и перезаключил соглашение с Арсением Грицюком

Евгений Кузнецов официально стал игроком СКА, кроме того петербургский клуб продлил контракт с Борной Рендуличем и перезаключил соглашение с Арсением Грицюком

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
Материалы спортивных СМИ пестрят цифрами хоккейных зарплат, но откуда данные?

«Питерец.ру» сравнивает появление многолетнего партнёра Александра Овечкина по «Вашингтону» Евгения Кузнецова с предыдущими возвращениями хоккейных звёзд подобного калибра в российский чемпионат. Алексей Яшин, Александр Радулов, Илья Ковальчук очень усилили интерес к клубному российскому хоккею.

Сам Кузнецов признал, было и «достойное предложение» от челябинского «Трактора», в составе которого Кузнецов приобрёл широкую известность. Но «большие возможности и сильная организация СКА» перевесили, и Кузнецов теперь – невский армеец: контракт заключён на четыре сезона, до завершения чемпионата КХЛ – 2027/2028. Интересно, что Кузнецов предположил, что вернись он в Челябинск – и спокойной жизни на Южном Урале ему было бы не видать. 22 августа в «Ледовом» состоится официальное представление Кузнецова в составе СКА: Роман Ротенберг уже пригласил всех на это мероприятие, где за культурную программу будут отвечать артисты Мариинки «Иванушки International». Цена входного билета – всего 92 рубля, что символизирует игровой номер Кузнецова.

СКА тем временем продолжает комплектование состава: на два сезона продлён контракт с хорватским легионером Борной Рендуличем. А с Арсением Грицюком трудовое соглашение переподписано.


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