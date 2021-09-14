Ларс Юханссон – есть первый сухой матч за СКА

Магнус Хелльберг ударно начал сезон в составе «Сочи», не пропустив уже в первом туре чемпионата КХЛ – 2021/2022. Заменившему Хелльберга в составе СКА Ларсу Юханссону понадобилось три официальных матча, чтобы оформить первый сухарь в форме петербургского клуба.

«Спартак» больше не тренирует Олег Знарок: на тренерском мостике «красно-белых» сейчас находится Борис Миронов. «Питерец.ру» отмечает, что спартаковцы весьма удачно начали – с трёх побед подряд. Но в противостоянии с петербургскими армейцами коллективу Миронова не удалось даже забить.

Первую шайбу в ворота «Спартака», ставшую в итоге победной, забросил признанный голеадор Антон Бурдасов. Случилось это во втором периоде в равных составах. А реализовать большинство СКА удалось в третьем отрезке встречи: «помог» гостям «Мегаспорта» Александр Хохлачёв, заработавший малый штраф. Кирилл Марченко с передачи защитника Фальковского установил окончательный счёт – 2:0 в пользу СКА. Так команде Валерия Брагина удалось частично реабилитироваться за два поражения подряд – от «Автомобилиста» (2:4) и «Торпедо» (2:3).