ента новостей

23:23
Ларс Юханссон – есть первый сухой матч за СКА
09:23
Нет видеонаблюдения на выборах
08:41
Какой окажется новая волна ковида?
07:31
Над Кириллом посмеялись
10:45
30 лет сотовой связи
09:09
«Вторичка» тоже подорожала
08:42
Губернатор встретился с патриархом
07:12
За что еще будут штрафовать в метро?
07:12
Воскреснет ли Медведев?
05:47
Снялись с выборов в знак протеста
23:29
Барриос сыграл за Колумбию полный матч, а Бразилия победила Перу и без Малкома с Клаудиньо
11:40
Яндекс помогает с прививками
09:47
Что с туризмом?
09:14
Бензин подешевел
15:22
Самый известный российский футбольный болельщик пообещал помочь с открытием музея истории футбола в Петербурге
09:30
Наведут ли порядок в петербургском Избиркоме?
08:56
Бюджет пополнился за счет налогов
08:20
Они перешли на «дистанционку»
22:38
Из-за запрета ФИФА Малком и Клаудиньо не сыграют за «Зенит» в ближайших матчах
10:30
Яйца для арабов
09:47
От техосмотра откажутся?
08:56
Уехать на маршрутке – чудо!
00:16
Смолов забил победный гол в ворота Мальты, но счёт скромный – всего лишь 2:0
14:43
Аферисты оставили без денег пенсионерку из Выборга
14:31
Мошенники оставили без денег пенсионерк из Соснового Бора
13:33
Декоративные рыбы, амфибии и земноводное улетели из Санкт-Петербурга
09:52
Симптомы коронавируса
08:38
Много ли мы платим за ЖКХ?
07:56
Лавров о формировании личности
23:31
«Адмирал» буквально утонул в игре против СКА, проиграв с разницей в 7 шайб
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Ларс Юханссон – есть первый сухой матч за СКА

Ларс Юханссон – есть первый сухой матч за СКА

0
23
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
Шведский новичок армейцев с берегов Невы отстоял «на ноль» в игре со «Спартаком»

Магнус Хелльберг ударно начал сезон в составе «Сочи», не пропустив уже в первом туре чемпионата КХЛ – 2021/2022. Заменившему Хелльберга в составе СКА Ларсу Юханссону понадобилось три официальных матча, чтобы оформить первый сухарь в форме петербургского клуба.

«Спартак» больше не тренирует Олег Знарок: на тренерском мостике «красно-белых» сейчас находится Борис Миронов. «Питерец.ру» отмечает, что спартаковцы весьма удачно начали – с трёх побед подряд. Но в противостоянии с петербургскими армейцами коллективу Миронова не удалось даже забить.

Первую шайбу в ворота «Спартака», ставшую в итоге победной, забросил признанный голеадор Антон Бурдасов. Случилось это во втором периоде в равных составах. А реализовать большинство СКА удалось в третьем отрезке встречи: «помог» гостям «Мегаспорта» Александр Хохлачёв, заработавший малый штраф. Кирилл Марченко с передачи защитника Фальковского установил окончательный счёт – 2:0 в пользу СКА. Так команде Валерия Брагина удалось частично реабилитироваться за два поражения подряд – от «Автомобилиста» (2:4) и «Торпедо» (2:3).

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

2-11-2017, 23:58
Хохлачёв, Дергачёв и Калинин обыграли СКА
28-01-2020, 13:50
Спартаковец Даугавиньш сделал хет-трик в матче с «Куньлунем»
11-09-2018, 00:22
СКА не удалось крупно победить «Сочи»
6-12-2016, 23:17
«Спартак», «Торпедо» и «Сочи» выиграли свои матчи в КХЛ сегодня
11-04-2021, 00:39
СКА сумел возродить интригу в серии с ЦСКА, выиграв пятый матч в третьем овертайме
7-01-2020, 23:14
Малыхин забил, и «Спартак» победил СКА в Москве

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
391
1-09-2021, 13:36
В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика
0
383
1-09-2021, 13:31
В Петербурге таксист сбил школьницу
0
371
31-08-2021, 13:02
На КАД автомобиль такси сгорел после ДТП, в салоне обнаружили труп
0
334
31-08-2021, 12:47
В Ленобласти в ДТП пострадали трое детей
Наверх