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Питерец.ру » Спорт » Вадим Шипачёв забил СКА и помог минскому «Динамо» победить в Санкт-Петербурге со счётом 4:2, при этом вратаря Никиты Серебрякова не было даже в запасе

Вадим Шипачёв забил СКА и помог минскому «Динамо» победить в Санкт-Петербурге со счётом 4:2, при этом вратаря Никиты Серебрякова не было даже в запасе

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Срочно рекрутированный из «Сочи» Егор Заврагин получил своё игровое время в игре с минчанами, заменив Плешкова перед третьим периодом.

37-летний форвард минского «Динамо» Вадим Шипачёв скоро может побить бомбардирский рекорд КХЛ, пока принадлежащий Сергею Мозякину. В составе белорусского клуба Шипачёв в этом сезоне не слишком результативен, но именно в Санкт-Петербурге звёздный ветеран сказал своё веское слово, забросив ставшую победной третью шайбу гостей.

«Питерец.ру» обеспокоен ситуацией с голкиперами в СКА: сейчас их явно слишком много. Номинально первый номер вратарской линии невских армейцев Никита Серебряков уже не в первый раз не попадает даже в запас петербургского клуба. Сегодня ворота СКА защищал Артемий Плешков, трижды пропустивший до второго перерыва (защитник Мелош открыл счёт в первом периоде, а во втором Усов и Шипачёв довели преимущество динамовцев до крупного).

Роман Ротенберг заменил Плешкова на 19-летнего Егора Заврагина, который ещё совсем недавно выступал за «Сочи», но и новичок СКА пропустил, когда счёт был 1:3 после шайбы Евгения Кузнецова в большинстве. Проигрывая 1:4, СКА усилиями Александра Никишина ушёл от крупного поражения. Следующий соперник СКА – принципиальный: именно «Автомобилист» выбил СКА из плей-офф в прошлом сезоне. Матч с екатеринбургским клубом состоится в субботу 12 октября, начало – в 17:00.


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