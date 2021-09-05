Кагарлицкий забросил первую шайбу за «Ак Барс», Шипачёв снова сделал дубль

Результативность динамовца Вадима Шипачёва на старте нового сезона КХЛ пока запредельная: нападающий отметился дублем во втором матче подряд. На этот раз пострадала «Сибирь», проигравшая столичному «Динамо» в гостях со счётом 0:4. Шипачёв, который теперь играет в одной тройке с Галиевым и Петуниным, дважды забросил уже в первом периоде (один раз – в большинстве). «Питерец.ру» отмечает, что команда Алексея Кудашова блестяще начала новый сезон, хотя причислять динамовцев Москвы к фаворитам Западной конференции ещё рано. А вот если Шипачёв, известный своими ассистентскими талантами, завоюет трофей лучшего снайпера (Сергей Мозякин повесил коньки на гвоздь), это по-новому раскроет безусловный хоккейный талант бывшего игрока СКА.

А вот Дмитрий Кагарлицкий как раз всегда считался именно снайпером. Болельщикам «Ак Барса» пришлось три матча ждать, пока Кагарлицкий откроет счёт голам в официальном матче за казанский клуб, куда он перешёл из московского «Динамо». Кагарлицкий забил, но вот «Ак Барс» неожиданно уступил на своём льду «Торпедо» (1:3).