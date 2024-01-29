Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» в трёх партиях победил «Югру-Самотлор»: полоса неудач для команды Александра Климкина прервана?

Главный тренер «Динамо-ЛО» Александр Климкин (на фото) может, что называется, выдохнуть: его команда одержала в 19-м туре мужской волейбольной Суперлиги убедительную победу и продолжает опережать проигравший в этом туре петербургский «Зенит». «Питерец.ру», возможно, и не обратил бы внимания на «дежурную» победу сосновоборцев над аутсайдером чемпионата из Нижневартовска, если бы не следующее обстоятельство: ранее динамовцы из Ленобласти проиграли два матча подряд не самым сильным соперникам. Поэтому встреча с «Югрой-Самотлор» была своеобразным индикатором функционального и психологического состояния игроков и тренерского штаба «Динамо-ЛО».

Константин Тюшкевич вовремя блокировал оппонента при счёте 23:23 в стартовой партии: именно этот игровой эпизод позволил хозяевам повести в счёте по сетам. Тот же Тюшкевич и Артём Довгань отлично подавали в дебюте второго сета, который динамовцы выиграли с меньшим напряжением сил, нежели первый (счёт этой партии – 25:19 в пользу команды Климкина). В концовке второго отрезка матча блеснул Дмитрий Коленковский, которому поаплодировали трибуны волейбольного центра в Сосновом Бору. Третий сет был очень напряжённым и завершился со счётом 27:25 в пользу «Динамо-ЛО».



