Петербургский гроссмейстер Евгений Левин после победы в 6-м туре «Кубка Группы Магнезит» в Сатке Челябинской области догнал Кирилла Шубина и ещё семерых лидеров турнира – у всех по 4,5 очка

Евгений Левин – обладатель восьмого по силе рейтинга ФИДЕ среди участников шахматного турнира «Кубок Группы Магнезит» в Сатке. В очередном туре Левин одолел соперника на два десятилетия моложе себя и вошёл в группу лидеров. «Питерец.ру» отмечает, что по итогам 6-го тура лидируют сразу девять шахматистов, среди них – ещё один петербуржец Кирилл Шубин.

Недавно Шубин единолично лидировал на Кубке губернатора Челябинской области (второе название саткинского турнира), но две подряд ничьи (с московским гроссмейстером Владмиром Захарцовым и международным мастером из Свердловской области Артёмом Пингиным) позволил конкурентам догнать петербуржца. Помимо Левина, Шубина, Захарцова и Пингина по 4,5 очка набрали рейтинг-лидер соревнования Илья Ильюшёнок (ХМАО-Югра), родившийся в 2010 году москвич Артём Фёдоров и ещё три гроссмейстера – Павел Смирнов из Подмосковья, Владимир Бурмакин из Ивановской области и Сергей Волков из Мордовии.

А вот победитель турнира в Сатке 2023 года Мирослав Власенко на этот раз вряд ли повторит свой успех. Стартовав с двух побед, Власенко затем дважды сыграл вничью, после чего потерпел поражения в 5-м и 6-м турах. Следующая соперница набравшего 3 очка Власенко – Диана Преображенская.