ента новостей

01:24
Петербургский гроссмейстер Евгений Левин после победы в 6-м туре «Кубка Группы Магнезит» в Сатке Челябинской области догнал Кирилла Шубина и ещё семерых лидеров турнира – у всех по 4,5 очка
00:43
12-летняя фигуристка Арина Парсегова по решению суда должна вернуть академии «Ангелы Плющенко» 1,8 млн рублей
19:55
В центре Петербурга в ДТП пострадали три человека
19:46
В Рыбацком автобус сбил подростка на электросамокате
16:10
Заместитель директора Росгвардии провел совещание по реализации избирательных прав росгвардейцев и готовности СЗО Росгвардии к обеспечению безопасности Единого дня голосования
15:22
Поражение «Локомотива» от «Краснодара» сделало «Зенит» единоличным лидером по итогам 7-го тура чемпионата России по футболу
15:11
Губернатор Петербурга в День российской гвардии почтил память воинов-десантников в Парке Боевого братства
15:07
Александр Бельский принял участие в линейке по случаю начала учебного года в Региональном центре аутизма
11:34
Как будут относиться к Соболеву?
11:05
В СПб начнут тестировать «Виртуальный Подорожник»
11:04
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке буксира «РБ-393»
11:01
Осторожно – россиян атакуют SMS-бомберы
10:37
В Любани задержали участников поножовщины
10:32
В центре Петербурга задержали двоих мужчин, ограбивших постояльца хостела
10:24
На Васильевском острове ограбили 25-летнюю девушку
10:20
На Учительской улице задержали пьяного стрелка из травмата
10:12
В деревне Куровицы иномарка насмерть сбила 47-летнего пешехода
10:06
Плата за сверхурочные в СПб изменилась
09:37
В ДТП с лосем на КАД один человек погиб и один в тяжелом состоянии
09:28
В Ленобласти пьяного водителя задерживали с применением оружия
09:14
В музей за 1 рубль
02:25
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман победы над Екатериной Ковалевской в 5-м туре «Саткинской осени» делит 2–3 места, а лидирует Маргарита Потапова
00:38
Петербургское футбольное «Динамо» проиграло «Иркутску» со счётом 0:2, дубль сделал Иван Яковлев
21:12
Петербургский шахматист Кирилл Шубин в 5-м туре «Кубка Группы Магнезит» в Сатке сыграл вничью с московским гроссмейстером Владимиром Захарцовым и теперь делит 1–2 места с Артёмом Пингиным
15:04
Бачинский и Кухарчук стали авторами голов «Ленинградца» в ворота ивановского «Текстильщика» в победном для команды Максима Астафьева матче 7-го тура Второй лиги
13:00
В Ленобласти с погоней задерживали похитителя дорогостоящей иномарки в Приморском районе
12:50
В Петроградском районе автоледи на «Ленд крузере» сбила 16-летнюю девушку
12:47
Пенсионерка с улицы Сикейроса передала мошенникам более 9,2 млн рублей
12:30
В Невском районе задержали подозреваемого в разбое на Народной улице
12:26
В Петербурге задержали рецидивиста, подозреваемого в изнасиловании медсестры в Невском районе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургский гроссмейстер Евгений Левин после победы в 6-м туре «Кубка Группы Магнезит» в Сатке Челябинской области догнал Кирилла Шубина и ещё семерых лидеров турнира – у всех по 4,5 очка

Петербургский гроссмейстер Евгений Левин после победы в 6-м туре «Кубка Группы Магнезит» в Сатке Челябинской области догнал Кирилла Шубина и ещё семерых лидеров турнира – у всех по 4,5 очка

0
6
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Соперником Левина в очередном туре саткинского турнира был родившийся в 2011 году Ярослав Кенгуров.

Евгений Левин – обладатель восьмого по силе рейтинга ФИДЕ среди участников шахматного турнира «Кубок Группы Магнезит» в Сатке. В очередном туре Левин одолел соперника на два десятилетия моложе себя и вошёл в группу лидеров. «Питерец.ру» отмечает, что по итогам 6-го тура лидируют сразу девять шахматистов, среди них – ещё один петербуржец Кирилл Шубин.

Недавно Шубин единолично лидировал на Кубке губернатора Челябинской области (второе название саткинского турнира), но две подряд ничьи (с московским гроссмейстером Владмиром Захарцовым и международным мастером из Свердловской области Артёмом Пингиным) позволил конкурентам догнать петербуржца. Помимо Левина, Шубина, Захарцова и Пингина по 4,5 очка набрали рейтинг-лидер соревнования Илья Ильюшёнок (ХМАО-Югра), родившийся в 2010 году москвич Артём Фёдоров и ещё три гроссмейстера – Павел Смирнов из Подмосковья, Владимир Бурмакин из Ивановской области и Сергей Волков из Мордовии.

А вот победитель турнира в Сатке 2023 года Мирослав Власенко на этот раз вряд ли повторит свой успех. Стартовав с двух побед, Власенко затем дважды сыграл вничью, после чего потерпел поражения в 5-м и 6-м турах. Следующая соперница набравшего 3 очка Власенко Диана Преображенская.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-09-2024, 21:12
Петербургский шахматист Кирилл Шубин в 5-м туре «Кубка Группы Магнезит» в Сатке сыграл вничью с московским гроссмейстером Владимиром Захарцовым и теперь делит 1–2 места с Артёмом Пингиным
1-09-2024, 01:41
Петербургский международный мастер Кирилл Шубин лидирует после 4-го тура шахматного турнира «Кубок Группы Магнезит» в Челябинской области
27-10-2023, 01:27
Белорусский гроссмейстер Алексей Фёдоров выиграл у петербуржца Владимира Епишина в 6-м туре «Мемориала Чигорина» и лидирует, набрав 5,5 очков
29-10-2023, 02:00
Петербургские шахматисты Лобанов, Гоганов и Левин входят в восьмёрку лидеров «Мемориала Чигорина – 2023» за тур до финиша
22-11-2023, 21:12
В 6-м туре шахматного турнира «Кубок губернатора ХМАО-Югры» победы одержали петербургские гроссмейстеры Линчевский, Лобанов и Гоганов
20-07-2023, 03:03
На шахматном турнире «Moscow Open 2023» по 3 очка за 3 тура набрлаи Нестеров, Звягинцев и Захарцов, у женщин лидирует Ирина Василевич

Происшествия на дорогах

0
79
Вчера, 19:55
В центре Петербурга в ДТП пострадали три человека
0
74
Вчера, 19:46
В Рыбацком автобус сбил подростка на электросамокате
0
116
Вчера, 10:12
В деревне Куровицы иномарка насмерть сбила 47-летнего пешехода
0
94
Вчера, 09:37
В ДТП с лосем на КАД один человек погиб и один в тяжелом состоянии
Наверх