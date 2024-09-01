ента новостей

01:41
Петербургский международный мастер Кирилл Шубин лидирует после 4-го тура шахматного турнира «Кубок Группы Магнезит» в Челябинской области
21:24
Аргентинец Гонду отлично дебютировал за «Зенит», дважды забив в Нижнем Новгороде и помог чемпиону России крупно победить в гостях
20:24
Баскетбольный «Зенит» выиграл второй контрольный матч у турецкого «Эрокспора» на тренировочном сборе в Анталье
12:27
В Ленобласти в ДТП пострадали два подростка на питбайке
12:19
В Невском районе иномарка сбила 7-летнего мальчика
12:14
В Приморском районе иномарка сбила 9-летнего мальчика на самокате
12:06
В Шушарах автобус сбил 9-летнюю девочку на велосипеде
11:46
В Петербурге поймали подозреваемого в разбое на Авнгардной улице
11:29
В Петроградском районе женщина на детской площадке брызнула из баллончика в лицо ребенку
11:19
Хранитель ключей от Telegram покинул Петербург
11:18
В Приозерске в ванной захлебнулся 2-летний ребенок
10:49
Телефонные «минеры» активизировались
09:10
В СПб прошел Совет Госдумы
08:36
Спрос на смартфоны увеличился
23:40
Молодёжный «Зенит» со счётом 2:0 обыграл сверстников из «Сочи», голы забили Никита Базилевский и Тимур Иванов
21:11
Петербургские шахматистки Татьяна Гетьман и Алёна Гармаш набрали по 2,5 очка за 3 тура «Сатинской осени – 2024», Евгения Овод после двух побед на старте проиграла
20:24
Генеральный консул Китая познакомился с Герценовским университетом
20:12
Нападающий Александр Соболев официально стал игроком «Зенита», но не трансферная ошибка ли это?
17:50
Дорожные работы с полным перекрытием съезда на развязке КАД с Приморским шоссе продлеваются до 3 сентября
13:53
В Петербурге представили инициативу «Героям Отечества: новые возможности», получившую поддержку единороссов
13:31
Отечественные операционные системы под ударом хакеров
12:57
Петербуржцы уверены в победе Беглова
12:50
Правительство России поручило начать подготовку специалистов в сфере искусственного интеллекта
12:43
Первая в России выставка казахского фотографа Максата Шагырбая
12:16
Пожилой отец Дурова превратился в затворника
11:29
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Софьи Ковалевской
11:24
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионеров из Ломоносова и Колпино
11:19
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионеров в Калининском районе
09:26
В Новогорелово иномарка сбила 9-летнего велосипедиста
09:23
На Северном проспекте задержали пьяного стрелка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургский международный мастер Кирилл Шубин лидирует после 4-го тура шахматного турнира «Кубок Группы Магнезит» в Челябинской области

Петербургский международный мастер Кирилл Шубин лидирует после 4-го тура шахматного турнира «Кубок Группы Магнезит» в Челябинской области

0
16
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Другое название саткинского турнира – «Кубок губернатора Челябинской области».

«Питерец.ру» отмечает уверенную игру Кирилла Шубина в Сатке, где продолжается «Кубок Группы Магнезит». По итогам четырёх туров петербуржец единолично возглавляет таблицу этого представительного турнира (участвуют 12 гроссмейстеров!), набрав 3,5 очка. Начав с ничьей чёрными с ростовчанином Максимом Альпиным, Шубин одержал три победы подряд – над земляком Никитой Нагорновым, челябинцем Кириллом Сомкиным и гроссмейстером из Югры Ильёй Ильюшёнком. Последний является весьма сильным шахматистом: на прошлогоднем командном чемпионате России в Сочи Ильюшёнок выступил просто отлично. Соперником Шубина по 5-му туру станет столичный гроссмейстер Владимир Захарцов, набравший 3 очка.

Позади Шубина в турнирной таблице саткинского турнира расположились сразу двенадцать шахматистов, набравших по 3 очка. Среди них –  ещё два петербуржца – гроссмейстер Евгений Левин и Мирослав Власенко. Левин сыграл вничью с земляками – Александром Тимерхановым во 2-м туре и с Власенко в 4-м – и одержал две победы (над москвичом Тимофеем Переверзевым и самарцем Валерием Скачковым). Власенко стартовал с двух побед, одна из которых – над участником Высшей лиги Дмитрием Фрольяновым.

Челябинец Ярослав Ремизов (2,5 очка) занимает 20-е место.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-07-2024, 23:00
Петербургский шахматист Кирилл Шубин одержал победы в 4-м и 5-м турах «Moscow Open – 2024» и вместе с Ремизовым, Савченко и Корчмаром преследует лидирующего Цыдыпова
27-10-2023, 01:27
Белорусский гроссмейстер Алексей Фёдоров выиграл у петербуржца Владимира Епишина в 6-м туре «Мемориала Чигорина» и лидирует, набрав 5,5 очков
20-07-2023, 03:03
На шахматном турнире «Moscow Open 2023» по 3 очка за 3 тура набрлаи Нестеров, Звягинцев и Захарцов, у женщин лидирует Ирина Василевич
24-08-2023, 00:42
«Шахматный коммунист» Вадим Звягинцев настиг группу лидеров на мемориале Корчного: петербуржцы Шубин, Епишин и Зубрицкий – среди 11 участников турнира, набравших по 6,5 очков после 8 туров
25-11-2023, 00:54
Петербургские гроссмейстеры Даниил Линчевский и Алексей Гоганов в очной дуэли в 9-м туре «Кубка губернатора Югры» могут определить победителя турнира
18-07-2024, 02:15
Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов набрал 3 очка за 3 тура «Moscow Open – 2024» и входит в «чёртову дюжину» лидеров турнира вместе с Савченко, Захарцовым и Звягинцевым

Происшествия на дорогах

0
116
Вчера, 12:27
В Ленобласти в ДТП пострадали два подростка на питбайке
0
111
Вчера, 12:19
В Невском районе иномарка сбила 7-летнего мальчика
0
87
Вчера, 12:14
В Приморском районе иномарка сбила 9-летнего мальчика на самокате
0
91
Вчера, 12:06
В Шушарах автобус сбил 9-летнюю девочку на велосипеде
Наверх