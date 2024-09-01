Петербургский международный мастер Кирилл Шубин лидирует после 4-го тура шахматного турнира «Кубок Группы Магнезит» в Челябинской области

«Питерец.ру» отмечает уверенную игру Кирилла Шубина в Сатке, где продолжается «Кубок Группы Магнезит». По итогам четырёх туров петербуржец единолично возглавляет таблицу этого представительного турнира (участвуют 12 гроссмейстеров!), набрав 3,5 очка. Начав с ничьей чёрными с ростовчанином Максимом Альпиным, Шубин одержал три победы подряд – над земляком Никитой Нагорновым, челябинцем Кириллом Сомкиным и гроссмейстером из Югры Ильёй Ильюшёнком. Последний является весьма сильным шахматистом: на прошлогоднем командном чемпионате России в Сочи Ильюшёнок выступил просто отлично. Соперником Шубина по 5-му туру станет столичный гроссмейстер Владимир Захарцов, набравший 3 очка.

Позади Шубина в турнирной таблице саткинского турнира расположились сразу двенадцать шахматистов, набравших по 3 очка. Среди них – ещё два петербуржца – гроссмейстер Евгений Левин и Мирослав Власенко. Левин сыграл вничью с земляками – Александром Тимерхановым во 2-м туре и с Власенко в 4-м – и одержал две победы (над москвичом Тимофеем Переверзевым и самарцем Валерием Скачковым). Власенко стартовал с двух побед, одна из которых – над участником Высшей лиги Дмитрием Фрольяновым.

Челябинец Ярослав Ремизов (2,5 очка) занимает 20-е место.



