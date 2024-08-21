Перербургский гроссмейстер Максим Матлаков сыграл вничью с лидером в 5-м туре мужского Суперфинала чемпионата России по шахматам, Андрей Есипенко победил и делит 2–4 места с Грищуком и Наером

Ничья Максима Матлакова чёрным цветом с более молодым соперником – захватившем лидерство в барнаульском Суперфинале Арсением Нестеровым – может расцениваться как промежуточный турнирный успех. Нестеров развил устрашающую скорость на фоне ничейных тенденций турнира, одержав две победы подряд (над Артёмом Тимофеевым и Павлом Понкратовым). Набравший 3,5 очка Нестеров продолжает возглавлять турнирную таблицу, на пол-очка отстают Александр Грищук, Евгений Наер и Андрей Есипенко.

Именно Есипенко стал единственным счастливчиком, сумевшим выиграть в 5-м туре: всё решило преимущество двух слонов против коней Рудика Макаряна. Теперь у Есипенко, Наера и Александра Грищука – по 3 очка (супруг Екатерины Лагно сыграл вничью с победителем прошлогоднего Суперфинала в Царском Селе Владиславом Артемьевым). «Питерец.ру» с неудовольствием замечает, что партия Грищук – Артемьев продолжалась всего 19 ходов.

Миром завершились ещё три партии этого тура: краткосрочная встреча за доской между чемпионом России 2022 года Даниилом Дубовым и ветераном Алексеем Дреевым заняла всего ДЕВЯТЬ ходов (Матлаков и Нестеров продержались 20 ходов). А вот Алексей Гребнев (на фото) имел шансы на победу в противостоянии с Евгением Наером.