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Питерец.ру » Спорт » В возрасте 93 лет ушла из жизни чемпионка Олимпиады – 1952 Галина Зыбина

В возрасте 93 лет ушла из жизни чемпионка Олимпиады – 1952 Галина Зыбина

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16
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.sport-express.ru
В олимпийском Хельсинки Зыбина выиграла соревнования в толкании ядра и заняла 4-е место в метании копья.

Галина Ивановна Зыбина – не только олимпийская чемпионка 1952 года (её медаль в толкании ядра вошла в историю, став одной из первых высших наград Олимпиад в истории советского спорта), но и блокадница, кавалер медали «За оборону Ленинграда».

Будущий заслуженный мастер спорта СССР (это высокое звание Зыбиной было присвоено после триумфа в Хельсинки – 1952) родилась 22 января 1931 года в Ленинграде. Отец Галины Зыбиной погиб на фроне в Великую отечественную войну, а она сама пережида блокаду. Спортивная карьера Зыбиной началась в конце 40-х годов, а в 1950 году она участвовала в европейском легкоатлетическом первенстве в двух дисциплинах – метании копья и толкании ядра.

Свою главную победу Зыбина одержала в Хельсинки на Олимпиаде – 1952, выиграв соревнования в толкании ядра с мировым рекордом (ещё одну столь же значимую для нашего спорта золотую медаль выиграл на тех Играх ленинградец Юрий Тюкалов). «Питерец.ру» напоминает, что после Зыбиной олимпийское золото в дисциплине «ядро» выигрывали Тамара Тышкевич, Тамара Пресс и Надежда Чижова. Зыбина больше двух десятилетий входила в легкоатлетическую сборную, претендовала и на поездку в Мехико – 1968.

Супругом Зыбиной был командир крейсера «Аврора» Юрий Фёдоров.

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