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Питерец.ру » Спорт » В Государственном музее спорта состоялась церемония чествования петербуржцев – Олимпийских чемпионов разных лет

В Государственном музее спорта состоялась церемония чествования петербуржцев – Олимпийских чемпионов разных лет

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
metaratings.ru
На фото – Олимпийская чемпионка и депутат ЗакСа Любовь Егорова со своими медалями.

Городской спорткомитет не забывает о столь значимых людях, как Олимпийские чемпионы  петербуржцы. В музее спорта (адрес – Набережная реки Мойки, 23) прошла торжественная церемония, на которую пригласили «олимпиоников» Северной столицы. «Питерец.ру» знает и о том, что председатель спорткомитета Санкт-Петербурга Антон Шантырь сам является призёром Олимпиады (велоспорт, Атланта – 1996).

Депутат Законодательного Собрания Любовь Егорова из фракции «Единая Россия» выделяется даже на фоне других прославленных чемпионов прошлого. У Егоровой – сразу шесть высших Олимпийских наград, завоёванных в Альбервилле – 1992 и Лиллехаммере – 1994 (именно тогда МОК решил разнести по времени летние и зимние Игры, до этого проводившиеся в один год).

Были также приглашены Артур Дмитриев и Оксана Казакова (фигурное катание, при этом Дмитриев выиграл две Олимпиады с разными партнёршами), Юрий Васильев (Олимпийский чемпион по биатлону 1984 и 1984 годов), Александр Дитятин (гимнастика, Москва – 1980), Юрий Нестеров (гандбол, Сеул – 1988), трёхкратная Олимпийская чемпионка по бегу Татьяна Казанкина.

Отдельно наградили 86-летнюю Людмилу Михайловскую, ставшую победительницей Олимпиады в Мехико в 1968 году с составе сборной СССР по волейболу.



Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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