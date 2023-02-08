В Петербурге открылся музей спорта

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие Государственного музея спорта. В нём приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, спикер петербургского парламента Александр Бельский, вице-губернатор Борис Пиотровский, депутаты Юрий Авдеев, Антон Соловьёв, Любовь Егорова, спортсмены, олимпийские чемпионы, представители органов исполнительной власти и общественности.

Музей расположен в здании Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Выставочное пространство включает два зала. В первом представлена постоянная экспозиция «История отечественного спорта». Здесь можно увидеть памятную медаль дебютной для советских атлетов Олимпиады 1952 года в Хельсинки. В зале также выставлены уникальный кубок за первое командное место на чемпионате Европы по борьбе, который проходил в Ленинграде в 1976 году, награда победителю XIII Международного хоккейного турнира на призы газеты «Ленинградская правда» и многие другие экспонаты. Во втором, малом зале, представлена временная экспозиция «История ГТО».

Олег Матыцин отметил, что в музейных фондах собраны уникальные коллекции предметов, многие из которых являются раритетами. Александр Бельский поблагодарил всех, кто принял участие в создании музея, особенно Государственный музей спорта и лично Елену Истягину-Елисееву за существенный вклад в реализацию проекта.

— Нужно помнить и гордиться достижениями наших с вами соотечественников. Уверен, что теперь петербуржцы и гости города смогут узнать много нового о развитии спорта и испытать неподдельную гордость, осознав, что мы живём в великой спортивной стране, — сказал Александр Бельский.

Напомним, решение о создании нового культурного объекта было озвучено в конце сентября 2022 года на Х Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава». Тогда председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь подписал соглашение с директором Государственного музея спорта Еленой Истягиной-Елисеевой о сотрудничестве.