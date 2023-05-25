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Питерец.ру » Общество » В Петербурге Олимпийская чемпионка Наталья Воробьева провела благотворительную акцию для детей росгвардейцев-участников СВО

В Петербурге Олимпийская чемпионка Наталья Воробьева провела благотворительную акцию для детей росгвардейцев-участников СВО

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54
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге Олимпийская чемпионка Наталья Воробьева провела благотворительную акцию для детей росгвардейцев-участников СВО

В Санкт-Петербурге заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка 2012 года, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка России Наталья Воробьёва провела благотворительную акцию для детей росгвардейцев, участвовавших в специальной военной операции, а также в задержании опасных преступников и бандгрупп.
На встрече в преддверии Дня защиты детей с детьми военнослужащих, сотрудников ОМОН и вневедомственной охраны именитая спортсменка  подарила детям спортивный инвентарь, индивидуально подходящий каждому в зависимости от любимого вида спорта. Все желающие задали олимпийской чемпионке вопросы о ее спортивной карьере. В свою очередь Наталья Воробьёва напутствовала юных спортсменов на победы.

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