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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок со счётом 4:2, но Клаудиньо повздорил с Семаком из-за замены

«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок со счётом 4:2, но Клаудиньо повздорил с Семаком из-за замены

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Дубль в составе «Зенита» сделал новичок Глушенков, ещё по мячу в ворота «Краснодара» забили Родригао и Вендел.

Вот и состоялось официальное открытие футбольного сезона – 2024/2025: в матче за Суперкубок сошлись «Зенит» и «Краснодар». «Питерец.ру» отмечает появление в стартовом составе новых имён: место в воротах занял Евгений Латышонок, а Михаил Кержаков полировал лавку пребывал в запасе. В атаке появился Максим Глушенков – и стал центральной фигурой встречи, забив два гола. У «Краснодара» с первых минут вышел Фёдор Смолов, и именно его точный удар на 70-й минуте установил итоговый счёт – 4:2 в пользу действующего чемпиона России.

«Сине-бело-голубые» доминировали в первом тайме, который завершился со счётом 3:0 в пользу команды Сергея Семака. Открыл счёт на 13-й минуте Родригао после розыгрыша стандарта. Через 20 минут Вендел снова поразил ворота Агкацева, а прямо перед перерывом случился третий гол петербуржцев. Привела к нему контратака, которую завершил Глушенков.

Во втором тайме зрители «Волгоград Арены» увидели три гола в промежутке между 65-й и 70-й минутами. «Быки» сократили отставание в счёте усилиями Крицова, после этого забили Глушенков и Смолов.

Немного заискрило между Семаком и Клаудиньо: не слишком довольный заменой бразилец что-то сказал тренеру и не возгорелся желанием жать Сергею Богдановичу руку.


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