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Питерец.ру » Спорт » На Олимпийском баскетбольном турнире состоялись три матча 1/4 финала: Германия победила Грецию, Сербия в овертайме пересилила Австралию, а Франция обыграла Канаду

На Олимпийском баскетбольном турнире состоялись три матча 1/4 финала: Германия победила Грецию, Сербия в овертайме пересилила Австралию, а Франция обыграла Канаду

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86
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.fiba.basketball
В победе сборной США над бразильцами сомневаться не приходится – а в футболе всё было бы наоборот.

«Питерец.ру» дождался завершения матча между Францией и Канадой, чтобы в очередной обзор мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде – 2024 попали сразу три матча. Четвертьфиналы начались с поединка между Германией и Грецией: здесь сработал известный спортивный принцип «порядок бьёт класс». В составе немцев – действующих чемпионов мира! – не было звезды калибра Янниса Адетокумбо из «Милуоки». Но командная игра и дисциплина сделали своё дело: Германия победила эллинов со счётом 76:63, Адетокумбо набрал 22 очка.

Австралийцы имели серьёзное преимущество в матче с Сербией: баскетболисты с «Зелёного континента» выиграли стартовую четверть со счётом 31:17, а по ходу матча оторвались в счёте на 24 очка. Но Никола Йокич вдохновил сербов на камбэк, итог – победа сербской команды в овертайме (95:90). Австралийцы Патрик Миллс (26 очков) и Джош Гидди (25 очков) превзошли по результативности Йокича, но главной сербской звезде сегодня почти удался триппл-дабл (21 очко, 14 подборов и 9 передач).

А вот сборная Канады разочаровала в игре с хозяевами Олимпиады: французы доминировали почти весь матч, а в концовке блеснул Эван Фурнье, которого защита «Кленовых Листьев» была не в состоянии остановить. Итог – 82:73 в пользу Франции.

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