Германия сенсационно победила США в полуфинале на чемпионата мира по баскетболу на Филиппинах и сыграет в финале с Сербией

«Питерец.ру» удивлён поражению сборной США от Германии в овертайме (счёт – 113:111 с пользу баскетбольных «тевтонов»): всё-таки «звёздно-полосатые» явно собирались выиграть этот чемпионат мира. Но сказалась слабая комплектация команды Стива Керра: ярких звёзд НБА там не оказалось. Эдвардс, Бриджес, Халибёртон, Харт, Банкеро и Даррен Джексон – не такие уж громкие имена даже в заокеанском баскетболе. У немцев, которых тренирует канадец Гордон Херберт, самыми известными игроками являются Деннис Шрёдер, Франц Вагнер, Даниэль Тайс и поигравший в ЦСКА Йонас Фойгтман.

Именно набравшие за матч более 20 очков Вагнер и Тайс стали главными действующими лицами сенсационной победы «Бундестим», хотя нашёлся у немцев и свой «джокер»: защитник Андреас Обст установил личный рекорд результативности на ЧМ – 2023. Всего Обст набрал 24 очка, хотя в четвертьфинале с Латвией ограничился 13 очками. При этом Обст бросал трёхочковые с точностью 50 % и забил 4 из 8.

Американцы почти добились овертайма в концовке, но на стороне немецких баскетболистов была удача и симпатии жаждущих сенсации зрителей – 113:111 в пользу Германии, и США отправляется в утешительный финал с Канадой. «Кленовые Листья» уступили сербам – 86:95.