30-летие Аниша Гири обернулось «ничейным» туром на шахматном супертурнире в Бухаресте, среди участников которого – и Ян Непомнящий

Летом шахматная жизнь бурлит – в Москве начался турнир «Шахматные звёзды» с участием Сергея Карякина, а в Нижнем Новгороде продолжается Высшая лига. Но пройти мимо 30-летия гроссмейстера из Нидерландов «Питерец.ру» не мог, к тому же итоги 3-го тура супертурнира в Бухаресте соответствуют стереотипу в отношении Гири – едва ли не Карла Шлехтера современности.

Россиянин Ян Непомнящий не стал портить праздник бывшему соотечественнику (Гири родился 28 июня 1994 года в Санкт-Петербурге, а за Нидерланды выступает с 2009 года), и сыграл вничью: впрочем, белые фигуры были у именинника. Миром завершились ещё четыре партии 3-го тура. Один из двух лидеров турнира в столице Румынии Фабиано Каруана (США) чёрными набрал пол-очка в партии с Нодирбеком Абдусатторовым из Узбекистана и набрал 2 очка. Не отстал от Каруаны и потенциальный чемпион мира Доммараджу Гукеш из Индии, белыми не сумевший выиграть у соотечественника Рамешбабу Прагнанандхи. В третий раз подряд сыграл вничью в Бухаресте американец Уэсли Со – на этот раз с «хозяином поля» Богданом-Даньелом Дяком.

Самый бескомпромиссный участник турнира – француз Алиреза Фируджа (на фото): поражение от Каруаны в 1-м туре, победа над Абдусатторовым во 2-м, а теперь – ничья.