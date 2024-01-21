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Питерец.ру » Спорт » Гроссмейстер из Нидерландов Аниш Гири в 7-м туре турнира в Вейк-ан-Зее проиграл Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана: теперь лидеров стало трое

Гроссмейстер из Нидерландов Аниш Гири в 7-м туре турнира в Вейк-ан-Зее проиграл Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана: теперь лидеров стало трое

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
tatasteelchess.com
Ян Непомнящий (на фото) сыграл вничью с иранцем Пархамом Магсудлу.

«Питерец.ру» очень удивлён поражению одного из самых надёжных шахматистов мира Аниша Гири в партии с Нодирбеком Абдусатторовым в очередном турнире представительного турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Гири, родившийся в 1994 году в Санкт-Петербурге но сейчас представляющий Нидерланды, неожиданно оказался слабее Нодирбека Абдусатторова в позиционной борьбе. Так шахматист из Узбекистана сумел одолеть лидера турнира и набрать те же 4,5 очка после 7 туров, что и Гири. Третьим промежуточным турнира стал Доммараджу Гукеш из Индии, одолевший «хозяина поля» Макса Вармердама: у Абдусатторова – те же 4,5 очка.

Отлично стартовавший Гири может стать жертвой собственной, всем известной осторожности. В 5-м туре Гири сыграл вничью с Рамешбабу Прагнанандхой, а в 6-м не сумел переиграть проводящего не самый удачный турнир Пархама Магсудлу (Иран). Теперь Гири приходится рассчитывать на успех в партии 8-го тура с Вэй И (КНР) и надеяться на осечки конкурентов. А что же дважды претендент на мировую шахматную корону Ян Непомнящий?

В 5-м туре Непомнящий капитулировал перед Гукешем, после чего последовали ничьи с Прагнанандхой и Магсудлу. У Непомнящего – 3,5 очка («полтинник»). Столько же набрал и чемпион мира Дин Лижэнь.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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