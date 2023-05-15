Непомнящий не смог съесть коня Гири в эндшпиле и занял на супертурнире в Бухаресте предпоследнее 9-е место, победителем стал американец Каруана – 5,5 очков и 100 тысяч долларов призовых

Когда рейтинговый лидер шахматного турнира, которым к моменту старта бухарестского этапа Гран-при ФИДЕ был Ян Непомнящий, занимает второе место с конца – назвать это можно только провалом. Непомнящий, завершавший супертурнир в столице Румынии партией против родившегося в Санкт-Петербурге, а ныне выступающего за Нидерланды Аниша Гири, сделал выводы из безвольной ничьей против Уэсли Со в 8-м туре. На этот раз Ян долго искал пути выигрыша, но «отловить» неприятельского коня или влепить Гири мат по первой горизонтали не удалось. Итог выступления под флагом ФИДЕ в Бухаресте для Непомнящего такой – 3,5 очка за 9 партий («-2» на шахматном сленге) и чистое 9-е место.

Дин Лижэнь смог в этом туре обыграть главного аутсайдера турнира (им был румынский гроссмейстер Дяк) и на пол-очка обойти Непомнящего: так новый чемпион мира снова обошёл своего соперника по недавнему матчу в Астане и слегка подсластил совсем не чемпионское 8-е место.

Единоличным победителем бухарестского турнира стал американец Фабиано Каруана – 5,5 очков и те самые сто тысяч долларов, о которых столько говорили организаторы и комментаторы этого соревнования. По 5 очков набрали сразу четверо – Гири, Со, Алиреза Фируджа и Рихард Раппорт.