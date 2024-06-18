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Питерец.ру » Спорт » Евро – 2024: Бельгия не забила и проиграла Словакии, румыны одержали крупную победу

Евро – 2024: Бельгия не забила и проиграла Словакии, румыны одержали крупную победу

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Для сборной Румынии выигрыш с крупным счётом на чемпионате Европы стал историческим достижением.

После матча Бельгия – Словакия заговорили о «проклятии Ромелу Лукаку», который не реализовал уйму моментов, а когда забивал, то голы отменяла бригада арбитров. «Питерец.ру» и не ждал от сборной Бельгии выдающегося выступления на этом чемпионате Европы: одно отсутствие в составе «Красных Дьяволов» голкипера Тибо Куртуа говорит о многом. Заменивший Куртуа Кастельс из «Вольфсбурга» является добротным вратарём хорошего европейского уровня, но не суперзвездой.

И Кастельс уже в дебюте матча достал мяч из сетки собственных ворот: в голе словаков поучаствовал 37-летний ветеран Юрай Куцка, поигравший в своё время в «Милане», а сейчас защищающий цвета братиславского «Слована». У бельгийцев была масса времени, чтобы отыграться, и они забили Мартину Дубравке из «Ньюкасла» дважды. Но неумолимый VAR в обоих случаях огорчал Лукаку и главного тренера бельгийцев Доменико Тедеско: счёт 1:0 сохранился до финального свистка турецкого арбитра.

Сборная Румынии – редкий гость на ЧЕ. В 1984 году ПОД РУКОВОДСТВОМ МИРЧИ ЛУЧЕСКУ румыны впервые пробились на континентальное первенство, но первую победу одержали лишь в 2000 году над англичанами (3:2). И вот – исторический успех румын: матч 1-го тура группового этапа выигран со счётом 3:0.

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