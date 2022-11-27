На чемпионате мира по футболу Бельгия проиграла Марокко со счётом 0:2, но сохранила шансы на проход в плей-офф турнира

«Питерец.ру» пропустил несколько драматических моментов продолжающегося на полях Катара чемпионата мира. Так, вчера Аргентина смогла обыграть Мексику (2:0, счёт открыл Месси), а сегодня Япония уступила сборной Коста-Рики (0:1).

А вот бельгийцы продолжают разочаровывать: после очень сложной победы над Канадой последовало безрадостное поражение от Марокко со счётом 0:2. А ведь африканская команда прямо перед матчем вынуждена пойти на срочную замену вратаря: отлично сыгравший в первом туре с Хорватией Боно выйти на игру с Бельгией не смог. Но его сменщик Мунир не пропустил, хотя «Красные Дьяволы» его не сильно беспокоили.

Марокканцы забили прямо перед перерывом, но бригада арбитров отменила гол Хакима Зиеша, поскольку был зафиксирован офсайд. Во втором тайме марокканский тренер провёл очень удачные замены: именно вышедшие со скамейки игроки смогли забить самому Тибо Куртуа. Открыл счёт Сабири, который скорее закручивал мяч во вратарскую со стандарта, чем бил по воротам. Обескураженные бельгийцы выпустили на поле находящегося в плохой форме Ромелу Лукаку, но Марокко смогло забить в быстрой контратаке.

Победа над Хорватией в третьем туре группового этапа выведет Бельгию в 1/8 финала.