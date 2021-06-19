Сенсационная ничья венгров с Францией и матч автоголов на чемпионате Европы

На то, что сборная Венгрии сумеет не проиграть французам, мог бы до матча поставить разве что венгерский премьер-министр. Матч Венгрии и Франции проходил в очень жаркую погоду, и в первом тайме одному из венгерских футболистов стало плохо. Но повторения ситуации с Эриксеном не произошло, хотя пришлось проводить замену. Венгры сумели открыть счёт, а отыгрались французы не без труда: отличился Гризманн, а вот Мбаппе забить не смог.

«Питерец.ру» предполагает, что матч Германия – Португалия (4:2) теперь могут наречь лучшим на чемпионате. Сразу шесть голов в поединке таких статусных команд – чемпионы Европы португальцы против экс-чемпионов мира из Германии, да ещё два забиты в свои ворота. Не ушёл с поля без взятия ворот Нойера Кришитану Роналду. Но не Роналду, а немецкий защитник Робин Госсенс стал героем игры.

Португальцы открыли счёт усилиями Роналду, но вслед за этим дважды забили в свои (Рубен Диаш и Рафаэль Геррейру). Во втором тайме Госсенс сначала помог отличиться Хавертцу, затем сделал счёт 4:1, итог – 4:2 в пользу Германии.