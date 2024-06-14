«Бостон Селтикс» удалось выиграть у «Даллас Маверикс» третий матч финала НБА подряд: Кайри Ирвинг набрал 35 очков

Нынешняя финальная серия НБА рискует стать скучнее, чем прошлогодняя, когда ведомый Николой Йокичем «Денвер» легко победил «Майами». В финале сезона – 2023/2024 «Бостон» выиграл второй подряд матч в Далласе и ведёт со счётом 3–0.

Первая половина третьей игры финала проходила в равной борьбе: на большой перерыв команды отправились при счёте 51:50 в пользу «Маверикс». А вот третья четверть завершилась с разницей «+16» в пользу «Бостона». Казалось бы, подобный удар может нокаутировать кого угодно, но «Даллас» порадовал своих болельщиков, организовав рывок 20:2. После этого случилось ключевое событие матча (а может быть, и всей серии?), когда лидер хозяев паркета Лука Дончич получил шестой фол за нарушение на Джейлене Брауне. Повтор этого момента показывает: возможно, Браун сам «воткнулся» в габаритного Дончича, но арбитры изгнали словенца с площадки.

Набравший 35 очков за матч Кайри Ирвинг спасителем в концовке стать не сумел, а в составе «Бостона» не промахивались с линии штрафных Джейсон Тейтум и Деррик Уайт. Итог – 106:99 в пользу «Бостона», сразу двое игроков которого достигли рубежа в 30 и более очков (Тейтум набрал 31 очко, Браун – на очко меньше). Не помешало «Селтикс» и отсутствие Кристапса Порзингиса.







