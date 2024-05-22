На чемпионате мира по хоккею определились все пары 1/4 финала: лучше всех проведшие групповой этап шведы сыграют с финнами

«Питерец.ру» следит за мировым хоккейным первенством, от которого «отцепили» россиян и белорусов: завершилась борьба в группах, определилась восьмёрка четвертьфиналистов. Географические соседи и принципиальные соперники – сборные Швеции и Финляндии – оспорят выход в полуфинал 23 мая в Остраве. Шведы, которых тренирует Сэм Халлам, выиграли все матчи в группе В, и лишь две победы – НЕ с крупным счётом (над Казахстаном и Францией). В десятку лучших бомбардиров ЧМ – 2024 входят два шведских игрока (Эрик Карлссон и Андре Бураковски). Финны провели групповой раунд просто ужасно, потерпев четыре поражения, в том числе – от Австрии.

Выигравшие группу А канадцы сыграют со словаками, в составе которых самыми известными именами можно назвать Томаша Татара, Петера Цегларика и Либора Гудачека. На финише группового этапа словаки получили увесистую оплеуху от шведов (1:6), возможно, это поможет им лучше настроиться на «Кленовых Листьев».

Сборная Швейцарии с прекрасно играющим на этом «Мундиале» Романо Йоси видится фаворитом в игре с немцами, которые должны надеяться на своего голкипера Филиппа Грубауэра. Американцы, разгромившие 19 мая Казахстан со счётом 10:1 (хет-трик сделал Брэди Ткачук), встретятся с командой Чехии.