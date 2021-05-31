Тарасенко принёс сборной России историческую победу над Швецией на хоккейном чемпионате мира

Шведская сборная больше десяти раз становилась чемпионом мира, но нынешнее первенство поклонникам этой скандинавской команды лучше поскорее забыть. Потерпев поражение от сборной России по буллитам, шведы потеряли шансы пройти дальше: такого конфуза с ними раньше не случалось.

«Питерец.ру» отмечает удачный дебют в команде Валерия Брагина прилетевшего из-за океана Владимира Тарасенко. Нападающий «Сент-Луиса» испытывал определённые проблемы с карьерой в НХЛ, поэтому чемпионат мира – дополнительный способ напомнить о себе хоккейному миру. Во втором периоде Тарасенко поучаствовал во взятии шведских ворот, отметившись результативной передачей на другого бывшего игрока СКА Александра Барабанова. Хоккеисты «Тре Крунур» смогли отыграться ещё до второго перерыва, и судьбу матча решили буллиты. У россиян забили послематчевые броски Морозов, Бурдасов и Тарасенко, у шведов – Кемпе и Пудас.

По дополнительным показателям шведы теперь не смогут обойти чешскую сборную и плей-офф пройдёт без команды Юхана Гарпенлова. Россияне лидируют в группе А, следом за ними идут швейцарцы, словаки и чехи.