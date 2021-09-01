Петер Цегларик из «Авангарда» стал автором первой заброшенной шайбы в новом сезоне КХЛ

Матч «Авангарда» и ЦСКА открывает сегодня новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Омичи, взявшие весной Кубок Гагарина, открыли счёт в поединке с московскими армейцами: отличился новичок команды Петер Цегларик. «Питерец.ру» изучил портфолио словацкого нападающего и предполагает, что «Авангард» получил в лице Цегларика серьёзное усиление перед сезоном – 2021/2022.

Цегларик играл за сборную Словакии на чемпионате мира по хоккею в Латвии и смотрелся очень хорошо. Не сумев закрепиться в НХЛ, Цегларик ударно провёл клубный сезон в Швеции в составе «Лександа» (40 очков, 20 заброшенных шайб). Заметно, что клубы КХЛ обращают внимание на шведское первенство: если «Торпедо» пригласило Гривика и Заара (именно эти два нападающих выиграли бомбардирскую гонку), то «Авангард» заключил контракт с Цеглариком. Другим громким приобретением «Авангарда» в межсезонье стал Николай Прохоркин, правда за него «Ястребам» пришлось отдать в «Магнитку» Дениса Зернова.

В ЦСКА вернулись два знаковых игрока – форвард Михаил Григоренко и защитник Никита Нестеров.