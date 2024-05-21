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Питерец.ру » Спорт » На чемпионате миру по хоккею выиграли свои понедельничные матчи Швеция, Финляндия и Норвегия

На чемпионате миру по хоккею выиграли свои понедельничные матчи Швеция, Финляндия и Норвегия

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.iihf.com
Больше всего шайб было заброшено в игре между сборными Великобритании и Норвегии – 7.

Чемпионат мира по хоккею в Чехии идёт своим чередом, хотя сборные России и Белоруссии на него не допущены. Понедельник 20 мая начался двумя матчами, в одном из которых Норвегия встречалась с Великобританией. Ранее скандинавы крупно проиграли две игры подряд с одинаковым счётом 1:4, но если с Канадой это выглядело закономерно, то уж Австрия настолько сильнее норвежцев быть просто не может. Бывший нападающий СКА Патрик Торесен в игре со сборной Великобритании набрал 2 (1+1) очка, а хоккейный викинги одержали крупную победы – 5:2.

Шведы на классе победили сборную Франции, самыми известными игроками в составе которой на этом мировом первенстве «Питерец.ру» считает поигравших в КХЛ защитника Йоанна Овитю и форварда Шарля Бертрана. «Тре Крунур» выиграли этот матч со счётом 3:1. Так шведы одержали свою шестую подряд победу и уверенно лидируют в группе В, на 5 очков опережая сборную США.

Финны после двух поражений подряд (от Австрии 2:3 и от Канады 3:5) смогли выиграть важный для себя в психологическом плане матч у датчан (счёт – 3:1). В нынешнем составе «Суоми» любители КХЛ могут обратить внимание лишь на двоих – бывшего невского армейца Микко Лехтонена и его коллегу по амплуа Оливера Каски (экс-«Авангард»).

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